ブリをはじめ、お寿司のネタに、いま異変が起きています。さらに、北海道ではウニ丼が2万円を超えるお店もありました。海で何が起きているのでしょうか。

帰省や行事で家族が集まる、お盆休み。

「（Q.何、食べられます、お盆？）お寿司ですね」「お寿司とか、やっぱ、きょうだい同士で集まって」

家族みんなで囲む、お寿司。しかし、その寿司ネタに、この夏、“異変”が起きています。

東京の下町にある寿司店。ベテランの職人が握る昔ながらの江戸前の寿司が客の舌をうならせます。店主自ら市場へと出向き、旬の魚を仕入れていますが…。

深川三ツ木 三ツ木新吉店主（寿司職人歴55年）「（仕入れ値は）上がっていますね。漁業組合が、この暑さで、熱中症対策で長い間、仕事をするなとか」

店主が市場で聞いた話では、猛暑の影響で漁の回数を減らしているという漁協も。そのせいか、以前より魚の種類や量が減り、高値となっているというのです。

お盆休みも人気の観光地、北海道でも“異常事態”が起きています。濃厚な甘みが特徴の“ウニの王様”エゾバフンウニ。しかし、その値段は…。

記者「エゾバフンウニ丼が、なんと2万2000円です」

丼1杯で2万2000円。

お客さん「もうビックリ。桁が違うかなと思っちゃった」

その原因となっているのが、近年の記録的な暑さです。

漁師・成田博さん「今年は本当に、ないです。60年、70年やっている人も、こんな年ないと言っている。この暑さで死んじゃっているのかな」

海の中をカメラで見てみると、ぎっしりとウニがついてましたが、これは別の種類のウニです。海水温が高くなり、エサの海藻が死んでしまう「磯焼け」も深刻だといいます。

都内の鮮魚店でも…。

記者「たくさん寿司が並んでいますね」

“お盆商戦”のかき入れ時です。

お客さん「家族、集まっているので買いに来ました。お盆休みと言えば、お寿司です」

お寿司が売れているといいます。しかし、ここでも…。

魚屋シュン・渡部博店長「全般的に魚は高い。非常に売りにくい」

その時々の旬の魚を味わえる、握り寿司が人気ですが、ネタの魚の価格が全般的に上がっているといいます。中でも特に高いというのが…。

魚屋シュン・渡部博店長「ブリとかは高いですよね。養殖のブリは、めちゃめちゃ高いです」

東京豊洲市場でのブリの卸売価格は、去年の同じ時期と比べ、7割以上も高値に。季節を問わず、年間を通して食べられる養殖のブリにも、猛暑の影響が及んでいます。

高知県にあるブリの養殖場。網を引き上げ、養殖のブリを確認すると、そのままバケツに投げ捨てました。実はこれ全て海水温が高いため、死んでしまった魚です。たった1日で、映像のコンテナにある大量の魚が死んでしまったというのです。

こちらの養殖場では去年も。

「やばいね真っ白やん」

養殖のブリが大量死。2年連続で猛暑の被害に苦しめられているのです。

荒木水産・荒木俊慶代表「この夏場は出荷できませんとか、この先この海でブリを飼っていくことができるかという不安が強い」

こちらも海水温上昇の影響でしょうか、ここ数年で増えているというのが…。

「なんじゃこれ！ 2メートルあるよ！ 全然ある！」

サメの被害です。

荒木水産・荒木俊慶代表「ここ数年で言うとサメが、すごく多くて。今現在、うちの生けすはサメの被害ないですけど、他社では、やられるところもあって」

年々、深刻になる猛暑被害。生産者は県などに対策を求めています。