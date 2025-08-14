¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊì¤È¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÉã¡Ä18ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà·»¤È¥´¥ë¥Õá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤ÇåºÎï¤Ç¤¹¤Í︎¡×¡Ö¿Æ»Ò2Âå¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÅÄ¿¿°ì(53)¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·ê°æÍ¼»Ò(51)=ÂçÊ¬¸©¶ê¼îÄ®½Ð¿È=¤ÎÌ¼¤¬·»¤È¶¦¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö·»¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÅº¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ÅÄ¿¿»Ò(18)¡£¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¤¬¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é»Ï¤á¤ë»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¤Â³¤±¤Æ°ìÀÚÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç³Ø¤Ç¥´¥ë¥ÕÉô¤ËÆþÉô¤·¤Æ¡¢Æü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ïº£Ç¯Ãæ¤Ë100¤òÀÚ¤ë¤³¤È¡ª»Ö¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌµËÅ¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¹³´ü¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿»Ò¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë¥Ñ¥Ñ¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡ª¡×¡Ö¿Æ»Ò2Âå¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¿¿»Ò¤µ¤óÈþ¿Í¤ÇåºÎï¤Ç¤¹¤Í︎¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£