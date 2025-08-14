『たまごっち』×「ほぼ日手帳」が初コラボ！ “新種”をデザインしたカバーなど全17種登場へ
「ほぼ日手帳」は、9月1日（月）から、デジタル携帯ペット『たまごっち』と初コラボレーションした2026年版商品を、直営店「TOBICHI」や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】「weeks」にも新種が！ コラボアイテム一覧
■新種のたまごっちが登場
今回発売されるのは、ドット絵がかわいいたまごっちたちをデザインした手帳や文房具など、合計17種類のアイテム。
ラインナップには、全面にたまごっちが描かれた「手帳カバー」や、初代『たまごっち』と『新種発見!!たまごっち』に登場したたまごっちたちをネクタイ生地の織りで表現した「週間手帳weeks」が並ぶ。
いずれも、「ほぼ日手帳」で新発見された“てちょ（う）っち”がデザインされているほか、おまけとして『たまごっち』のクリアシールが付属。シールは手帳の好きなページに貼って楽しむことができる。
さらに、さまざまなシーンで使える文房具や雑貨も用意。手帳を傷や汚れから守る「カバー・オン・カバー」、手帳をかわいくさせる「デコラッシュ」、文具をたっぷり収納可能な「stappo」などがそろう。
