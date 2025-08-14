人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2025年9月号（8月15日発売）の第37回は、ビジネス街として栄える東京の浜松町と田町の2つのエリアへ。はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

前回「蒲田編」のチラ見せ記事を見逃した方はこちらから！

『酔滴のラダー』第37回は浜松町〜田町ではしご酒！

「東京タワー」や「浜離宮庭園」などの観光スポットがありながら、多くのビジネスマンが行き交い、羽田空港に向かうモノレールも発車する浜松町駅から、今回のはしご酒はスタート。駅周辺を忙しそうに歩くスーツの大人たちを横目に、15時半に集合します。

1軒目は磯部さんがずっと気になっていたというお店で、周りにはビルや新しい建物が並ぶなかで、昭和な空気感を醸し出しています。15時半の開店直後にも関わらず、店内は賑わっていました。

メニューを興味深そうに眺めつつ、まずはたんやかしらとともに、生ビールを注文します。取材日は7月上旬の梅雨時であるにも関わらず、気温は35度近くで日差しも強かったため、生が身体に沁みます！

以前から気になっていた店というだけあって、ついつい頼みすぎそうになってしまうのをグッとこらえ、谷中しょうがや名物のだんごを冷酒とともに楽しんで2軒目へと向かいます。

串ものはもちろんですが、このイカゲソが衝撃でした。やわらかいのにしっかりと弾力があって、絶品でした

道中にあった焼肉屋に心を惹かれながらも、近くにあった焼鳥屋で梅水晶や鳥皮をつまみながら焼酎の水割りをいただき、テンポよく3軒目へ。

この日も猛暑。さっぱりとしたきゅうりと梅水晶を注文

磯部さんが“いいな”と思うお店って？

次は旬の味が揃う寿司屋に入り、冷酒とともに定番のトロたくと炙り〆サバや縁側などを注文します。話題は、先日行われていた羽田でのライブのお話に。ライブハウスらしい良さなどを伺いながら、鮮魚を堪能します。

納豆巻きをいただきます。冷酒は八海山を選びました

寿司屋を出たところで、お店を探しつつ田町駅方面へと向かいます。1キロちょっとの距離をふざけながら歩き、4軒目は田町駅近くの串揚げ居酒屋へ。

ビビッとくるお店はないか探しながら、田町方面へと歩きます

目の前で串が揚げられていく様子を眺められるカウンターで立ち飲みです。こんにゃくやウィンナーなどの串揚げを堪能しながら、好みのお店の話に。磯部さんが「いいな」と思うのは、どのようなお店なのか。ぜひ本誌で確認してくださいね！

串揚げでも七味は必須です。たっぷりとかけて食べます

5軒目は、バーにと思ったものの、なかなか思ったようなお店が見つからず……。本連載では初めてのシーシャバーに入店し、リラックスしたところで取材は終了となりました。

ライブのことや好みのお店など、色々なお話が聞けた浜松町〜田町でのはしごは、5軒で、日付が変わる前にはお開きとなりました。

そして、今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「磯部さんの“メロい”写真」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

はしご酒の全貌は、本誌で！

前回「蒲田編」のチラ見せ記事を見逃した方はこちらから！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活躍。「PROVOKE ASIA TOUR 2025」（8/23ソウル）、「RUSH BALL2025」（8/30大阪）、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL2025」（9/13千葉）、「PROVOKE ASIA TOUR 2025」（9/19北京、9/21上海、9/24成都、9/26広州、9/28台北）など夏から秋にかけて精力的にライブを展開。ソロでは『GORILLA RADIO』（ZIP-FM）のパーソナリティを務める。

文・撮影／編集部