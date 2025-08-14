トム・フェルトン、魔法の杖でテープカット 「ハリー・ポッター ショップ 原宿」オープン
午前11時、ショップスタッフのカウントダウンで扉が開き、約200人のファンが入店。精巧に再現された「禁じられた森」の世界観に歓声が上がった。日本初の旗艦店となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が14日、グランドオープニングセレモニーが開催された。
【画像】「ハリー・ポッター ショップ 原宿」店内の写真
映画「ハリー・ポッター」シリーズでドラコ・マルフォイ役として全作に出演した俳優のトム・フェルトンが、この日のために来日し、ゲストとして登壇。魔法の杖を手に作中の呪文「アロホモラ！」を唱えてテープカットは大成功。原宿に新たな魔法スポットが誕生した瞬間を、集まったファンとともに祝った。
フェルトンは「このショップのオープンを心から楽しみにしていました。日本は私にとって第二の故郷のような場所です。今回は特に、この特別なオープニングに立ち会えることがとてもうれしいです。ファンの皆さんがこの素晴らしいショップでどんな時間を過ごすのか、とても楽しみにしています。私自身、この空間から離れたくないほど魅力的です。早く皆さんに体験していただきたいです」とコメント。
世界有数の商業エリアであり、文化・ファッション・トレンドの発信地として知られる原宿。その緑豊かな参道沿いに位置する店舗は、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内にある「禁じられた森」をテーマに、魔法動物が息づく世界観の中でショッピングを楽しめる。
店内では、原宿限定グッズや魔法ワールド関連アイテムをはじめ、バタービールや原宿限定フードが味わえる「バタービールバー」、カエルチョコレートをモチーフにしたフォトスポットなど、作品の世界に入り込める仕掛けが多数用意されている。
