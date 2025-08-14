岩城滉一、デビュー作品はしぶしぶ出演…その理由に明石家さんまあ然
俳優の岩城滉一が、16日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演し、デビュー作に出演することになった経緯を明かす。
【番組カット】ベージュのノースリーブジャケットを着こなした米倉涼子
今年で放送35周年を迎えた番組には、国民的俳優から大御所まで豪華なゲストが続々登場。今回は「大物ゲスト大集合スペシャル」と題して、名シーンを振り返る。岩城は、明石家さんまの前でバラエティーに富んだ人たちが「人生の選択エピソード」を披露しクイズにする人気企画「人生の選択」に登場する。
芸能生活50年を迎えた岩城は、実はデビュー作となった映画に、しぶしぶ出演することになった経緯があったそう。その理由が、当時のマネージャーのお金の使い込みだったと明かし、さんまはあ然とする。「そのマネージャーどうしたんですか？」という質問に、岩城が答えた一言に爆笑が巻き起こる。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
松尾伴内
蛍原徹
中川家
次長課長
アキナ
アインシュタイン
重盛さと美
＜ゲスト＞
岩城滉一
寺島進
山田邦子
米倉涼子
浅野忠信
バッテリィズ
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
【番組カット】ベージュのノースリーブジャケットを着こなした米倉涼子
今年で放送35周年を迎えた番組には、国民的俳優から大御所まで豪華なゲストが続々登場。今回は「大物ゲスト大集合スペシャル」と題して、名シーンを振り返る。岩城は、明石家さんまの前でバラエティーに富んだ人たちが「人生の選択エピソード」を披露しクイズにする人気企画「人生の選択」に登場する。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
松尾伴内
蛍原徹
中川家
次長課長
アキナ
アインシュタイン
重盛さと美
＜ゲスト＞
岩城滉一
寺島進
山田邦子
米倉涼子
浅野忠信
バッテリィズ
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー