原菜乃華、困難は「ひたすら耐える」 うまくいかないことへの対処法を明かす
俳優の原菜乃華が14日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』Dive inティーパーティーイベントに登場した。うまくいかないことがあったときの乗り越え方は「耐える」と明かした。
【全身ショット】お人形さんみたい！ワンピース姿で登場したマイカピュ
マイカ ピュ、山本耕史、山本高広も登壇した同イベントでは、本作の主人公のようにうまくいかないことがあったときにどう乗り越えるかについてトークが展開。原は「私は耐えます！乗り越えてきたという感覚はまるでないんですけど…耐えてきたなと思います」と話す。「その道でいいのかという結果が出るまでには時間がかかるので、ひたすら続けて、耐えるというのは意識しています」と明かしていた。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。
