¡Ö£Î¥¹¥¿¡×°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¢¹ÎÍ¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Ë¡Ö»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï³Ø¹»¤È¹âÌîÏ¢¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤¬´Å¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×
¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¡Ê·îÍË¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£³»þ£´£¹Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬º£·î£±£°Æü¡¢Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¹ÎÍ¹â¹»¤¬Âç²ñÃæ¤Ë¼Âà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£ÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²²óÀï¤ÏÄÅÅÄ³Ø±à¤¬ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¾å¤Ç¡Ö»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ïº£Ç¯£±·î¤Ç¤¹¡£Ë½¹Ô»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÌîÏ¢¤Ï£³·î¾å½Ü¤ËÌîµåÉô¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤ò²Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ó£Î£Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤ß¾Ã¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¤»¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤â£Ó£Î£Ó¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇúÇËÍ½¹ð¤È¤«¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï³Ø¹»¤È¹âÌîÏ¢¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤¬´Å¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¸¤á¤È¤¤¤¦¤è¤êË½¹Ô»ö·ï¤Ë¶á¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤êÈï³²¼Ô¤ò¥±¥¢¤·¤Ä¤ÄÂè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤ò¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏË¾¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¤â¡Öº£²ó¡¢¸å¼ê¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë²ÙÃ´¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥±¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¥±¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÄ´ºº¤¬º£¸å¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤ÇË½ÎÏ»ö°Æ¤¬È½ÌÀ¡££µÆü¤Ë¤ÏÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬£³·î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢£¶Æü¤Ë¤Ï³Ø¹»¤âÌîµåÉô°÷¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç¸µÉô°÷¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢Æ±¹»¤Ç¤Ï¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
