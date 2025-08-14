◇ウエスタン・リーグ 阪神2-5中日（2025年8月14日 SGL尼崎）

阪神2軍は中日と対戦し、2―5と競り負けた。先発・今朝丸が5回6安打2失点。2番手で六回に畠が復帰登板し、1回無失点とした。

以下は平田2軍監督の一問一答

――今朝丸が5回2失点

「いや、よかったと思うよ。粘ったっていうか、良かったというか。2点は取られたけど、1点ずつの最小失点でね。全くへばってるのもなかったけど、リリーフもたくさん今いるんでね。余力を残して交代させたんだけど、尻上がりに良くなってきたという感じだったよね。もう1人、2人ぐらいいけそうな感じはあったけど。まあいいところでね、もう炎天下やし。まあまあ、夏は今朝丸。昨日も言ったでしょ。夏は強いけど、ほんま余力を残して交代っていうとこやな」

――ローテを回っていく

「やっぱり体力づくりも兼ねて、彼を育成してるんでね。そういうところではローテというか、ちゃんと間隔を空けて、しっかり体作りをしながらというところも、どっちかっていうと体作りが主なんで。今のところそういう故障もなく、順調に来てるというとこだと思いますよ」

――畠が復帰登板

「昨日も石黒、今日は畠と久しぶりのね、マウンドだったけど。畠は連打をされたけど、そのあとね、うまく変化球も交えて0に抑えるところなんかは、やっぱり経験があるわ」

――まず1イニング投げられたことが収穫

「うん、全然ブランクなんか感じないやん。やはり2人ランナーを出しても慌てないし。0で帰ってくるっていうところがね、やはり彼らも結果なんで。そういう今朝丸ともう立場が全然違うんでね。そういったところではやっぱり経験がものを言ってるわね」

――島田が3安打

「海吏な、昨日も同点打を打ってずっと4割以上打ってるでしょ。そういった意味ではコンスタントに、何番打ってもいい仕事してくれてるよ。島田、佐野といったところは。うん、そういうとこやな」