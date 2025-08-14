女性6人組「IVE」が8日に公開した4枚目のミニアルバム「IVE SECRET」のトレーラー（予告動画）を巡り、日本で平和を象徴する折り鶴が燃えるシーンや、映像の公開日が長崎に原子爆弾が投下された1日前であることなどが物議を醸している。これを受け、映像制作担当者が14日にインスタグラムを更新し「他の意味は全くありません」と釈明した。

IVEは8日、公式YouTubeチャンネルを通じて4枚目のミニアルバム「IVE SECRET」のトレーラーを公開した。映像には折り鶴が燃える様子が収められており、日本人メンバーのレイが「I'm Sorry」と書かれた衣装を着ていることや映像の公開日の8月8日が長崎に原子爆弾が投下された1日前であることなどから、SNS上では「配慮がなさすぎる」などと批判が相次いでいた。

これを受け、トレーラー映像の制作を担当した映像作家のOUI氏が自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「恋人たちの愛を妨げるevil cupidコンセプトを表現するためには、愛の媒介体である折り鶴を燃やす演出が必要でした。他の意味は全くありません」とし、疑惑を完全否定した。