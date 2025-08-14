¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ÇÃËÀ­¤¬³¤¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤¬³¤¿åÍáÃæ¤ËÅ®¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¤Î¡Ö¥µ¥¶¥ó¥Ó¡¼¥Á¤Á¤¬¤µ¤­³¤¿åÍá¾ì¡×¤Ç³¤¿åÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬³¤¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ­¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥»¥¤¥Ð¡¼¤¬°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÏÀîºê»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦·êß·Âç¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·êß·¤µ¤ó¤Ï¿ÆÂ²¤È³¤¿åÍá¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢º½ÉÍ¤«¤é50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï·êß·¤µ¤ó¤¬³¤¿åÍáÃæ¤ËÅ®¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£