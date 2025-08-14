自民党氷見市支部で党費の不適切な処理があった問題で、支部は今月18日に常任総務会を開き、調査結果について説明するときょう発表しました。一方、これまでのKNBの取材で無断で党員登録され、9年間一度も党費を支払っていない可能性のある男性がいることが分かっています。

氷見市支部が「親戚の紹介」と説明する一方、その親戚は「紹介していない」と話し、食い違いが生じています。





この問題は自民党氷見市支部で、2023年分の党費について党員およそ100人分を元県議の薮田栄治前支部長が肩代わりして支払う不適切な処理があったものです。また、2022年以前についても一部の党費が支部の活動費から支出されていたとみられ、支部が経緯を調べています。KNBはこれまでに氷見市に住む男性を取材していました。この男性は記録上、2015年から2023年まで一般党員として、また、妻と娘は家族党員として登録されていました。しかし男性はーー。KNB記者「身に覚えとかってありますか」男性「いや、ない」記者「例えばご家族が入ってたとか」男性「いやーそれもないね」

男性は党費を一度も支払ったことがなく、無断で党員登録された可能性があると話しました。

一方、氷見市支部は「親戚の紹介で党員になった。誰が党費を支払っていたかは調査中」としました。



しかし、その親戚の男性を取材するとーー。



男性「党員に（なってくれとは）一切言ってない」

記者「ご自身が党員だったことは？」

男性「だいぶ前にやめた」



親戚の男性は関与を強く否定し、支部の説明と食い違っています。



この件についてKNBが嶋田支部長に尋ねると「親戚の男性から電話で『いろんなところにお願いして回っていた』と聞いた。支部としては親戚の男性が紹介したという認識だ」と説明しました。



しかし、再度親戚の男性に確認したところ「党員になってくれとお願いはしていない」と改めて否定しました。

つまり無断で党員登録されたと話す男性をめぐって、支部の説明と関係者の証言が真っ向から食い違っている状況です。



これまでのKNBの取材では「党費を払ったことがない」「なぜ党員になっているのか分からない」と話す人が複数いることが分かっています。



記者「誰かからお願いされて党員になった記憶は？」

男性「ない」

記者「会社で？」

男性「だと思うんですよね。何年も前のことなので定かじゃない。そのいきさつというのは」



自民党氷見市支部は今月18日、常任総務会を開き、党費に関する不適切な処理についての調査結果を説明するとしています。