欧州株　独仏指数はプラス圏を維持、英ＦＴ指数は下げをほぼ解消
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 9158.34（-6.89　-0.08%）
独ＤＡＸ　　24279.08（+93.49　+0.39%）
仏ＣＡＣ40　 7830.13（+25.16　+0.32%）
スイスＳＭＩ　 11991.39（+12.54　+0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45037.00（+12.00　+0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6485.75（-3.00　-0.05%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23926.50（-20.00　-0.08%）