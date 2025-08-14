欧州株 独仏指数はプラス圏を維持、英ＦＴ指数は下げをほぼ解消
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 9158.34（-6.89 -0.08%）
独ＤＡＸ 24279.08（+93.49 +0.39%）
仏ＣＡＣ40 7830.13（+25.16 +0.32%）
スイスＳＭＩ 11991.39（+12.54 +0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45037.00（+12.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6485.75（-3.00 -0.05%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23926.50（-20.00 -0.08%）
