高校サッカーの全国の強豪が富山に集結しています。全国から集まった16校の1年生がしのぎを削る大会が県内で行われています。

地元・富山の選手も汗を流しています。



おととい始まり、県内３か所で試合が行われている大会。



全国から集まった16校の１年生がリーグ戦とトーナメント戦で優勝を争い、競技力向上を目指すものです。

千葉県の流通経済大付属柏や静岡県の静岡学園など、全国屈指の強豪校も参加しています。





地元・富山からは、第92回全国高校サッカー選手権大会を制覇した富山第一高校と、去年、初めて選手権に出場した龍谷富山高校が参加。このうち龍谷富山はきょう、選手権に２２回出場し、優勝１回を誇る兵庫県の滝川第二と対戦しました。多くのプロ選手を輩出している滝川第二。１年生といえどもトップレベルの技術を見せます。後ろから来たボールを前を向きながら華麗にトラップし、そのままシュート。見事に得点を決めました。龍谷富山・濱辺哲監督「普段であれば我々が外に出ないと体験できないことを、富山にいながら強度の高いゲームをすることができる。貴重な機会と思っている。（１年生は）なかなか強化しづらい年代なので、そういう子たちをターゲットに大会を開けるのは大きな意義がある」大会はあす、決勝戦や３位決定戦などが行われます。