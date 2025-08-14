西武鉄道は14日、現役の駅係員や乗務員が企画する「スマ☆プラ企画」一環として、「小手指車両基地 夜間撮影会」を開催すると発表しました。イベントは夜間の小手指車両基地を舞台に、往年の通勤車両「101系」から特急車両001系「Laview（ラビュー）」までの全10車種を撮影できるというもの。参加者は101系の臨時電車で会場へ向かい、幻想的な雰囲気の中での撮影を楽しめます。開催日は2025年9月13日(土)、募集は8月21日から先着順で受け付けます。

夜の車両基地に池袋線の全車種が集結

このイベントの最大の魅力は、西武鉄道池袋線で活躍する全ての車両が勢揃いすること。往年の通勤車両「101系」から、2000系、4000系、6000系・6000系（50番台）、20000系、30000系、40000系・40000系（50番台）、そして特急車両001系「Laview（ラビュー）」まで、合計10種類の車両が横一列に並ぶ光景は圧巻です。

撮影エリア 見取り図（イメージ）

臨時電車に乗って撮影会場へ

イベント参加者は、集合場所の小手指駅から101系で運行される臨時電車に乗車し、撮影会場となる小手指車両基地まで移動します。車両基地に到着後、乗車してきた臨時電車も撮影対象の列に加わり、全10車種が並ぶ壮観な光景が完成します。この臨時電車は、室内灯を消灯した状態で運転されるなど、このイベントならではの特別な演出も予定されています。

展示車両および撮影イメージ（当日の配置とは異なる）

参加者限定の特典も

イベント参加者には、特典としてイベント限定の「手歯止表示板」レプリカプレートをプレゼント。これは、実際に車両を留置する際に使用される「手歯止」の表示板をモチーフにしたもので、このイベントでしか手に入らない貴重な記念品です。

イメージ

「小手指車両基地 夜間撮影会」概要

開催日時は2025年9月13日(土)の19:15頃〜21:55頃を予定しており、雨天でも決行します（荒天の場合は中止）。開催場所は小手指車両基地で、集合は小手指駅の北口ロータリー付近にて18時45分〜19時15分の間に受付。参加対象は高校生以上で、募集人員は70名です。参加費用は1名あたり18,000円（税込）。

申込は、スマートフォン専用のウェブサービス「EMot オンラインチケット」にて、2025年8月21日(木)11:00〜9月7日(日)23:59まで、先着順で受け付けます。

西武鉄道が開催する「小手指車両基地 夜間撮影会」は、夜の車両基地という非日常的な空間で、池袋線を走る全車種を撮影できるまたとない機会です。臨時電車の乗車体験や限定の参加記念品など、鉄道ファンにとって魅力的な内容も満載。貴重な機会に、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

（画像：西武鉄道）

