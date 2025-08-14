サンワサプライは、スマホを充電しながら自動バックアップできる「Qubii Power（型番：400-ADRIP015BK）」の新色ブラックを、運営する直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は1万6800円（税込）。

「Qubii Power」（ブラック）

記事のポイント シリーズ累計販売数100万個を突破したQubiiシリーズ最新モデルに新色ブラックが追加。面倒な操作不要で、充電時に自動でデータのバックアップが行える手軽さが魅力。スマホのストレージ不足に悩む方にオススメです。

本製品は、スマートフォンの充電をしながら、写真・動画を自動バックアップできるPD充電器＆カードリーダーです。今までのQubiiシリーズは別で充電器が必要でしたが、「Qubii Power」は充電器一体型のため、見た目がスッキリしています。iOS／Android両対応。

本体にmicroSDカードスロットを備え、別売のmicroSDカードを挿せば、スマホのデータを保存できます。スマホで撮った写真や動画などのデータをバックアップすれば、スマホの容量不足を解決できます。専用アプリ「Qubii Pro」を使用することで、接続するたびに自動でデータをバックアップできるので、就寝時などに充電とバックアップが自動で行えます。バックアップ中もスマホは使用可能です。

使い方は、かんたん3ステップですぐ使えます。1.microSDカードを入れる、2.コンセントに接続、3.スマホに接続するだけ。

出力はPD45Wに対応しており、スマホの急速充電が可能。一部のノートPCの充電も行えます。

iPhoneなどで安心して使用できるApple社 MFi認証（Made For iPhone/iPad）取得品です。

サンワサプライ 「Qubii Power」 実売価格：1万6800円（税込）

The post スマホのデータを自動でバックアップできる充電器「Qubii Power」に新色ブラック追加 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.