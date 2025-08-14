◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

ロッテの先発・河村説人投手が4回途中5失点で降板しました。

河村投手は2020年にドラフト4位で入団。ルーキーイヤーに4勝（1敗）をあげましたが、2022年9月に右肘の手術を受け育成契約。昨季7月に支配下に復帰しました。

今回ケガからの復活を果たし、地元・北海道で約3年ぶりに1軍登板となりました。

初回、日本ハム先頭の五十幡亮汰選手にフォアボールを与えると2つの盗塁で、1アウト3塁のピンチ。すると、3番・野村佑希選手のヒットで先制されます。さらに、4番・レイエス選手にライトへの2ランホームランを浴びて初回に3失点と苦い出だしとなりました。

2回はスライダーとフォークを駆使し、三者凡退に抑えますが3回、2アウトからフォアボールとヒットで1塁2塁のピンチを招くと石井一成選手にタイムリーヒットを打たれると、センター郄部瑛斗選手の悪送球もあり、この回2失点。

4回もマウンドに上がった河村投手はフォアボールとヒットで1アウト1塁2塁とすると、五十幡選手をサードファウルフライとしたところで降板となりました。

約3年ぶりのマウンドは3回2/3を103球、被安打5、5奪三振、与四球3、5失点（自責点4）という結果になりました。