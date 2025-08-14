元AKB48のタレント柏木由紀（34）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。胴長体形が自身のコンプレックスだと明かした。

「10代の時にAKBのメンバーと水着になった時、みんなに囲まれて。『ダックスフントだ！』ってすごく盛り上がっちゃって」と切り出した。そして自身が胴長体形だと「気付いてなかったんですけど」と打ち明けた。

そして「柏木由紀 胴長で、ネットで検索したんですよ。そしたら検証画像がいっぱい出てくるんですよ」と説明。「なるべくごまかす方法は身につけました。手で自分を抱きかかえるように…胴を全部隠す。グラビアでは真っすぐ立つことをやめてごまかせるようになったんですけど…」と語った。それでも検索ワードに「胴長 ダックスフントと出るのが許せない！あの時のメンバー許せない！」と本音を吐露した。

今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。同番組のMCはくりぃむしちゅー上田晋也が務め、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、IKKO、柏木由紀、川村エミコ、竹内由恵、星野真里、LISA、モモコグミカンパニーが出演。男性ゲストは森崎ウィン。