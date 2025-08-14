女優原菜乃華（21）が14日、都内で、主人公りせ役で声優を務めた劇場アニメ「不思議の国でアリスと−Dive in Wonderland−」（篠原俊哉監督、8月29日公開）の公開直前「Dive in ティーパーティーイベント」に登壇した。

名作「不思議の国のアリス」が日本で初めてアニメ映画化。世界観を象徴する華やかなパーティー会場で作品の魅力を語った。フリルの付いた白いドレスで登場した原は「ティーパーティーということだったので、クラシカル感じで、レースでふわふわさせてみました」と話した。

りせは、長野から上京して就活中の大学生という役どころ。劇中で一緒にお茶したいキャラクターを問われると「みんな結構クセが強くてちょっと悩むんですけど…」と前置きしつつ、「やっぱりアリスかな」と回答。「アフレコ中も（アリス役の）マイカちゃんとお菓子パーティーをして盛り上がったので、時間を忘れて楽しめるんじゃないかな」。マイカ・ピュ（11）から「私もりせとやってみたいです」と指名されると、「両思いだね」とほほ笑んだ。

女優業以外でやってみたかった職業は「和菓子職人」だという。「伝統文化だし、和菓子を見るとまずきれい！って思うじゃないですか。背筋が伸びるというか、ワクワクする。細かい作業もきらいじゃない。スイーツ好きですし」と、お茶会にぴったりな答えを挙げた。

さらに、最近秋田旅行に出かけたことも明かした。「20キロサイクリングした後に湖でカヤックして、トレーニングみたいな1日を過ごして、夏を感じましたね」と、アクティブなオフを過ごしたそう。

公開まで2週間に迫り「早く作品をお届けしたいという思いが強くなった会でした。皆さん1人1人の心に深く刺さる、温かい作品になっていると思います」とあいさつした。マッドハッター役の山本耕史（48）と、青虫役の山本高広（50）も出席した。