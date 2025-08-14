モデルでタレントの鈴木奈々さんが2025年8月12日、59歳の父との親子顔出しショットをインスタグラムで公開し、「イケオジ」などと反響を呼んでいる。

「イケオジって言ってくれて嬉しい」

鈴木さんは投稿で、鏡越しに全身を自撮りした父とのツーショットを2枚公開した。2人ともサングラスをかけたカジュアルコーデで、父がデニムパンツに手をかけたようなポーズを取っている。ほかに、韓国発の人気キャラクター「MOMOREI（モモレイ）」のぬいぐるみを1体ずつ手にした動画も披露された。

投稿文では、親子とも「私服」だとして、父はトップスがロンハーマン、デニムはエドウイン。一方で鈴木さん自身のトップスはヤヌーク、デニムはサムシング、キャップはシュプリームを着ていると説明した。父については下記のようにも伝えている。

「お父さんイケオジって言ってくれて嬉しいです お父さんは59歳です」

投稿のコメント欄には、「ナナパパ、めちゃくちゃお若いですね！しかもカッコイイ」「マジでイケオジすぎてる」「見た目が59には見えんよ」「パパって思えないくらい若々しい〜」「仲良しですね」といった声が寄せられている。