にじさんじ・壱百満天原サロメ、“筑前煮”で感じたホロライブとの雰囲気の違いを告白「本当にすごいんだ…」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、13日に自身のチャンネルで「にじさんじ」所属のVTuber・壱百満天原サロメさんとの対談企画を配信。サロメさんが所属グループの雰囲気の違いに驚く場面があった。
【動画】「ホロ」と「にじ」の雰囲気の違いを語る壱百満天原サロメさん（00：31：14ごろ）
今回の企画「スバルの小屋」は、スバルさんが様々なゲストを招いて対談する人気シリーズ。VTuber界の2大グループ「ホロライブ」と「にじさんじ」のメンバーによるコラボということで、配信前から大きな注目を集めていた。
「お互いが所属するグループの雰囲気の違い」というテーマでは、サロメさんが「密でみんな仲良し」とホロライブの印象を話し、その理由について「にじさんじはメンバーが100人以上いるから全然話したことがない人もいる」と説明した。
さらに、サロメさんは「ホロライブ」と「にじさんじ」の明確な雰囲気の違いを「筑前煮で感じた」と明かす。この“筑前煮”とは、大神ミオさんがお手製の筑前煮をホロメンたちに振舞った会のことで、非常に濃密な関係を築いているホロメンたちに「すごい仲良しなんですわねってくらいのイメージだったけど、筑前煮で本当にホロライブってすごいんだ…」と語った。
その後の「お互いのグループで仲良くなりたい人」トークでも、サロメさんは「ミオ様です！筑前煮食べたい！」と力強くアピール。ファンからも「ミオしゃの筑前煮は箱を超えるか…」「これはスバルが誘わねばｗ」と期待のコメントが寄せられた。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】「ホロ」と「にじ」の雰囲気の違いを語る壱百満天原サロメさん（00：31：14ごろ）
今回の企画「スバルの小屋」は、スバルさんが様々なゲストを招いて対談する人気シリーズ。VTuber界の2大グループ「ホロライブ」と「にじさんじ」のメンバーによるコラボということで、配信前から大きな注目を集めていた。
さらに、サロメさんは「ホロライブ」と「にじさんじ」の明確な雰囲気の違いを「筑前煮で感じた」と明かす。この“筑前煮”とは、大神ミオさんがお手製の筑前煮をホロメンたちに振舞った会のことで、非常に濃密な関係を築いているホロメンたちに「すごい仲良しなんですわねってくらいのイメージだったけど、筑前煮で本当にホロライブってすごいんだ…」と語った。
その後の「お互いのグループで仲良くなりたい人」トークでも、サロメさんは「ミオ様です！筑前煮食べたい！」と力強くアピール。ファンからも「ミオしゃの筑前煮は箱を超えるか…」「これはスバルが誘わねばｗ」と期待のコメントが寄せられた。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」