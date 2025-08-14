ジェナ・オルテガ、プロモーション中のドレスがきつくて階段を上れず
Netflixドラマ『ウェンズデー』のシーズン2のプロモーションで大忙しのジェナ・オルテガ。各地で美しいゴスルックを披露しているが、ソウルで纏ったドレスには苦労を強いられたようだ。
【写真】黒いパテントレザーでポーズをとるジェナ
Peopleによると、この度ソウルで開催されたプロモーションイベントに、ジェナはディラーラ・フィンディコグルーの2025年秋冬コレクションから、クロコダイル型押しの黒いパテントレザーを用いたドレスを着用。レースアップのコルセットから繋がるスカートはかなりのタイト感で、パワーショルダーのディテールが施されたエッジの利いたデザイン。ジェナは、黒いアイライナーで目元を際立たせ、役作りのためにブリーチした眉との対比を強調。チークとリップも赤味を抑えたカラーを選び、ウェンズデーの世界観を見せつけた。
ジェナの装いを手掛けるスタイリストのエンリケ・メレンデスは、インスタグラム・ストーリーズで、この衣装に身を包み、移動に苦労するジェナの姿を公開。「動画を撮るために、超スリムなペンシルスカートで階段を上るのに苦労するジェナを助けませんでした」と冗談めかしてキャプションを付けている。
なおジェナも、現地時間8月11日にインスタグラムを更新し、この日の装いをシェア。ファンからは「輝いてる」「本当に素敵」「ワオ」「いつ見ても夢中になっちゃう」などと反応が寄せられている。
引用：「Jenna Ortega」インスタグラム（＠jennaortega）
