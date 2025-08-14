サッカー堂安律＆美人妻の挙式が幸せそう！ ドレス姿に「綺麗」「素敵」と反響
サッカー日本代表で、ブンデスリーガ・ アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安律の妻でモデル、インフルエンサーの明松美玖が13日、自身のインスタグラムを更新し、堂安との挙式の写真を複数枚アップ。その幸せいっぱいの投稿に反響が寄せられている。
【写真】堂安律＆美人妻の挙式が映画の1シーンみたい！（9枚）
2024年6月2日に結婚を発表した2人。今年6月には結婚披露宴を挙げたことを報告していた。そんな明松はこの日、「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました」と報告し、「大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」と感謝をつづっている。
そんな明松が公開しているのは、青空のした、ウエディングドレスとタキシードを着た2人が幸せそうに寄り添う2ショットに始まり、笑顔の明松の1ショットや、参列した子どもを抱きしめるほほ笑ましいショットや、聖職者から誓いの言葉を聞いている瞬間も。
幸せいっぱいな写真の数々に、コメント欄には「ミクさん素敵」「素敵すぎて何回もスライドしてしまう」「綺麗すぎます」といった反響が寄せられている。
引用：「明松美玖」インスタグラム（@doan_ritsu）
