“ストーム（嵐）”のニックネームで知られる女子レスラーが、筋骨隆々の超合金ボディを披露。妥協一切なしの彫刻のようなシックスパックに、ファンからも「別世界のような身体」「即マーベルヒーローになれる」とどよめきが起きた。

【画像】超筋肉女子、“まるで彫刻”シックスパック水着姿

WWEスーパースター、ジェイド・カーギルがInstagramを更新。休息中の水着ショットで、ビキニ姿を披露。そのバッキバキに仕上がった肉体に、ファンから驚きの声が相次いだ。

ジェイドが「穏やかな水と危険な深さ」とポエミーな言葉で綴った投稿では、プールサイドでブルーのビキニを着用し、鍛え上げられた筋肉質な身体を披露。引き締まったシックスパックと力強い脚を強調するポーズを取っており、一切妥協のない筋トレの成果が一目で分かる。

ファンも「とんでもない肉体の持ち主」「まるで別世界のような身体」「絶対的な美しさだ」と大絶賛。圧倒的な肉体美に、「マーベルは彼女に連絡すべきだ」や「完璧な女神」「今度こそチャンプを目指せ」といった応援メッセージが相次いだ。

ジェイドといえば、鳴り物入りでのWWE入りから女子タッグ王座、「クイーン・オブ・ザ・リング」制覇と、大盛り上がりの女子部門で快進撃を続けた一人。先日の『サマー・スラム』では女子王者ティファニー・ストラットンに初挑戦し、惜しくも敗れたものの、再戦や次の挑戦、ストーリー展開など今後の動きが引き続き注目されている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved