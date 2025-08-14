14日夕方、糸魚川市を流れる青海川で埼玉県在住の40代の男性が川に流されました。男性は救助されましたが、心肺停止の状態で病院に運ばれ、その後死亡が確認されました。



上越海上保安署によりますと、糸魚川市を流れる青海川で埼玉県在住の40代の男性が河口付近で川に流されたということです。14日午後4時半前、近くで釣りをしていた人から「青海川河口付近で石拾いをしていた人が流されている」と通報がありました。男性は海水浴に来ていた人にゴムボートで救助されましたが、心肺停止状態だったということです。糸魚川市内の病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。