

○フロンテオ <2158> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.5％にあたる20万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月15日から10月15日まで。



○網屋 <4258> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.71％にあたる5万9200株(金額で2億4982万4000円)を上限に、8月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ベース <4481> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.16％にあたる40万株(金額で12億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月15日から12月31日まで。



○荏原 <6361> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.97％にあたる909万0909株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月20日から12月23日まで。



○オーケストラ <6533> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.14％にあたる40万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月15日から26年3月24日まで。



○ＬＴＳ <6560> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.18％にあたる24万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月15日から12月30日まで。



○スマイルＨＤ <7084> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.53％にあたる5万株(金額で9800万円)を上限に、8月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2025年8月14日］



株探ニュース

