新型コロナウイルスの影響で下松市では2021年の成人式が中止となっていてきょう、その代替イベントが開かれました。



下松市で開かれた「25歳のつどい」。



ことし、25歳を迎える世代は、コロナ禍で成人式が中止となっていて今回、下松市などが思い出を作ってもらおうと開きました。



イベントでは恩師の先生からのビデオレターも上映され笑顔があふれていました。



（ 田中アナウンサー）

「5年ぶりの成人式に出席した方 に話を聞いていきます！」





（参加者）「25歳でむかえる成人式、いかがでしたか」「成人式がなかったので、大人としての区切りがわからなかったんですけれども、今回、25歳のつどいがあったので、今から大人として自覚をもって生きていきたいと思います。」「見た目はみんなかっこよくなったり、かわいくなったりしてたんですけど、中身はみんな当時のままで、うれしい気持ちと、懐かしい気持ちになりました。」「何友だち？」「中学、、、幼稚園から！近所です！家隣りなんですよ。」「社会人としても7年目なので、がんばりたいかなと思います」「これからも仲良く遊びたいと思います。」イベントにはおよそ120人が参加し、忘れられない夏の思い出となったようです。「下松市25歳のつどい～5年越しの夏祭り～」