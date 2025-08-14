ＫＲＹ山口放送

写真拡大

新型コロナウイルスの影響で下松市では2021年の成人式が中止となっていてきょう、その代替イベントが開かれました。

下松市で開かれた「25歳のつどい」。

ことし、25歳を迎える世代は、コロナ禍で成人式が中止となっていて今回、下松市などが思い出を作ってもらおうと開きました。

イベントでは恩師の先生からのビデオレターも上映され笑顔があふれていました。

（ 田中アナウンサー）
「5年ぶりの成人式に出席した方 に話を聞いていきます！」

（参加者）
「25歳でむかえる成人式、いかがでしたか」
「成人式がなかったので、大人としての区切りがわからなかったんですけれども、今回、25歳のつどいがあったので、今から大人として自覚をもって生きていきたいと思います。」

「見た目はみんなかっこよくなったり、かわいくなったりしてたんですけど、中身はみんな当時のままで、うれしい気持ちと、懐かしい気持ちになりました。」

「何友だち？」「中学、、、幼稚園から！近所です！家隣りなんですよ。」

「社会人としても7年目なので、がんばりたいかなと思います」

「これからも仲良く遊びたいと思います。」

イベントにはおよそ120人が参加し、忘れられない夏の思い出となったようです。

「下松市25歳のつどい～5年越しの夏祭り～」