姶良市や霧島市などを襲った、記録的な大雨から15日で1週間。県内の浸水被害が750件を超えていたことが分かりました。多くの浸水被害が判明した姶良市では、14日約140人の災害ボランティアが被災地に駆け付け、厳しい残暑のなか、被災者の復旧活動を手伝いました。



姶良市社会福祉協議会は、13日から災害ボランティアセンターを設置。復旧作業を依頼したい方と、復旧作業に協力したい方のマッチングを行っています。





加治木福祉センターには、姶良市内をはじめ、鹿児島市や薩摩川内市などから約140人の災害ボランティアが駆け付け、用意されたスコップや一輪車を車に積み込んで、被災地へ向かいました。（記者）「災害ボランティアの皆さんが到着しました。姶良市平松は、特に被害が大きかった地区です。災害ボランティアの皆さんは、ここに溜まった土砂の搬出作業を行います」最大1万7900戸が断水していた姶良市。13日から14日にかけ、中心部の姶良地区の復旧が進み、残り約550戸にまで減りました。こちらの住宅でも、13日断水が解消されました。14日も軒並み30度を超える厳しい残暑となりましたが、災害ボランティアの人たちは、汗だくになりながら土砂の撤去などの復旧作業を手伝いました。（災害ボランティア）「地元（薩摩川内市）を離れて、20数年たって、久々に実家へ帰ってきて、お盆の時期に大雨で災害にあわれた方に何かできたらと思って参加した」（被災住民）「ただただ、感謝です。ボランティアの存在を知らなくて、知人から教えてもらって、社会福祉協議会に電話したら、ボランティアを派遣してくれるということで、被災後にすぐ連絡して、すぐ4名ほど来てくれて、昨日、今日と毎日来ていただいて。家族だけでは、お手上げ状態だったので、ちょっとずつ片付けが進むことが非常にありがたい」県のまとめによりますと、記録的大雨による浸水被害は、床上が345件、床下が414件、あわせて759件。13日と比べ100件近く増えたのは、全て姶良市で確認された被害です。姶良市社会福祉協議会は、15日以降も災害ボランティアを募集しています。また、県警によりますと、14日午後3時現在、国道10号姶良市加治木町港町の網掛橋など国道と県道計14か所で今も通行止めが続いているということです。