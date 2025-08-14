公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が14日（木）、9月に開催される2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）壮行試合のセット間でのパフォーマンス実施、およびチケット追加販売を発表した。

今回の壮行試合は、9月12日（金）からフィリピンで開催される世界バレーの前哨戦として、9月2日（火）と3日（水）に東京有明アリーナにて男子ブルガリア代表戦が、9月6日（土）と7日（日）には千葉県のLaLa arena TOKYO-BAYにて男子イタリア代表戦が行われる。

そのうち、3日（水）のブルガリア戦月6日（土）のイタリア戦で、第2セットと第3セットのセット間にパフォーマンスを実施される。

ブルガリア戦には、ブレイクダンサーとして2024年のパリオリンピックに出場したShigekixが率いるブレイキンチーム『XII After Ours（トゥエルブ アフター アワーズ）』がパフォーマンスを行う。

そしてイタリア戦では、2025年にイギリスの人気オーディション番組『Britain’s Got Talent』にも出演し海外でも大きな注目を集めた、チアするサラリーマン集団『Cheer Re－Man’s（チアリーマンズ）』がパフォーマンスを行う。

また、機材席と関係者席等の一部において、チケットの追加販売も発表されており、申し込み開始日は8月15日（金）の18時から。先着順の販売となっており、ブルガリア戦はローソンチケットの公式サイトから、イタリア戦は三井ショッピングパークのチケット販売サイトから申し込みが可能だ。

なお、イタリア戦のチケット購入は三井ショッピングパークポイント会員の無料会員への登録が必要となっている。