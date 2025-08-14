ゴンチャ ジャパン（東京都港区）が、「マスカット＆マンゴー ティーエード」「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」を8月21日から期間限定で発売します。

フレッシュなおいしさが引き立つ

「マスカット＆マンゴー ティーエード」は、マスカットとマンゴーを一度に味わえるフルーツティーです。すっきりとした風味の「阿里山ウーロンティー」に、マスカット果汁を使ったソースとゼリー、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせたドリンクとなっています。

「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」は、阿里山ウーロンティーをベースに、マスカットの甘みを凝縮したソースとゼリー、マンゴー果肉を合わせたフローズンドリンクです。シャリッと冷たい口あたりとジューシーな果実感を味わうことができます。

同社は、マスカットとマンゴーの組み合わせについて「ちょっぴり意外な組み合わせながら、一緒に味わうことで、それぞれのフレッシュなおいしさが引き立ちます」とコメントしています。

価格は、「マスカット＆マンゴー ティーエード」のMサイズが690円、「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」のMサイズが720円（いずれも税込み）。いずれも、追加トッピングは1つまで可能です。

8月31日（予定）まで、全国の店舗（一部店舗を除く）で発売されます。