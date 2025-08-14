お笑いコンビ「ますだおかだ」が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。増田英彦（55）が超大物脚本家から相方・岡田圭右（56）のダメ出しをされたと明かした。

増田は大ヒットドラマ「北の国から」が「大好きで」と告白。

脚本家の倉本聰氏にも実際に会ったとし、2ショット写真を披露されると「これ去年の2月なんです。一度富良野で飲みましょうって言うていただいて、後ろが倉本聰さんがプロデュースされているバーで、そちらの方で一度お酒を飲ませていただいたんですけど」と笑顔を見せた。

酒の席では「北の国から」の裏話や、倉本氏がクイズを出題するなどして盛り上がったと言うが、「でもその時に、倉本聰さんにちょっと相方のダメ出しをされまして」と驚きの出来事もあったという。

倉本氏は「相方さんは、なんであんなに騒がしいんですか」「彼は常に誰かがしゃべってるところに言葉をかぶせてくるんだよね。なんで彼は黙って話を聞けないんですか」などと話していたとした。

隣で話を聞いていた岡田は「倉本先生が俺のこと知ってるんや。それだけでうれしいわ」と感激も「ツッコミね」と苦笑い。

増田は「やっぱり倉本さんって間合いとか語尾とか、そういう行間を凄く大事にしはるんで」と思ったとしながらも、その場では「彼がはしゃいでると、騒いでると、なんか番組も楽しく盛り上がってる感じになるんで、スタッフの方も助かってるみたいですけど」とフォローしたと明かした。

倉本氏の反応については「首をかしげてはりましたね」とオチをつけると、岡田は「なんで？本当にもう」とぼやいていた。