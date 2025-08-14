まさかの【ダイソー】で買えるのぉぉッ！？ デザインが可愛い♡「110円ポーチ」

バッグ内の整理に役立つポーチ。お気に入りのデザインに出会えれば、バッグの中にあるだけで気分が上がりそう。今回紹介するのは、フラワーデザインや猫柄がかわいらしい【ダイソー】の「110円ポーチ」。大人女性も持ちやすいペールトーンの優しい色味にも注目です。

派手すぎないフラワーデザインが素敵

【ダイソー】「スリムフラットポーチ」\110（税込）

淡いピンクの本体に、白いお花がプリントされたポーチ。裏面はクリアになっており、中身が一目でわかる仕様。サイズは約20cm × 10cmで、ペンやお直し用のメイク道具など、ちょっとした小物入れに便利です。

猫好き必見の癒やしポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ」\110（税込）

ソフトタッチな猫のイラストが散りばめられたミニポーチ。蝶ネクタイをした猫がいろいろなポーズをとっていて、眺めているだけで癒やされそう。淡いブルーのジップカラーも程よい甘さで、大人女性が持ち歩きやすいデザインです。サイズは約14cm × 11cmとコンパクトで、リップや目薬・カードなどバッグの中で迷子になりがちな小物の収納にぴったり。

