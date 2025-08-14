¤­¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë¸á¸å¡¢ÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»Ô¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤È³¤¤Ë±Ë¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬Å®¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆîË¼Áí»ÔÇòÉÍÄ®¤Î³¤¤Ç¡¢ÃÎ¿Í2¿Í¤È±Ë¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿60ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬Å®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÎ¿Í2¿Í¤¬³¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢ÃËÀ­¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÎ¿Í¤é¤¬ÁÜ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤¬¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÏÃÎ¿Í¤é¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¡¢ÇÈ¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£