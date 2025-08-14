吉岡里帆＆水上恒司、“告白してこない男”にぴしゃり カメラ越しに援軍「だらだらしない！」
俳優・吉岡里帆（32）、水上恒司（26）が14日、都内で行われた映画『九龍ジェネリックロマンス』（29日公開）の「納涼！夕涼み試写会」に登壇。観客からの恋愛相談に答えた。
【全身ショット】透明感！金魚柄の浴衣で登場した吉岡里帆
イベントでは、事前に募集した恋愛相談に回答することに。相手がなかなか告白してくれないという男性に告白してもらいたいという女性に対し、水上は「男側が甘えていますね。男はだいたいダメですからね」と即答。「『付き合うの？付き合わないの？』って。そこは女性の強さで行かないといけないと思いますよ。好きですって言わせる。脅迫です」とアドバイスした。
吉岡は「いいかも」としつつ、「良い感じの雰囲気のときに寂しそうな顔をするのはどうですか。『これって何なんだろうね』っと。間を作って、チラって」と実演した。
質問者は、現地に来ていたという奇跡が判明。吉岡は「『（次のデートに）行く前に告白してください！だらだらしない！伝えられるときに伝えないとだめだから！』」と、カメラ越しにアピールした。
原作は、眉月じゅん氏による同名漫画。物語の舞台は、かつて香港に実在した迷宮都市「九龍城砦」。過去の記憶を失った鯨井令子（吉岡）と、誰にも言えない過去を抱える工藤発（水上）が引かれ合いながらも、謎に翻弄（ほんろう）されていくミステリー×ラブロマンスとなっている。
【全身ショット】透明感！金魚柄の浴衣で登場した吉岡里帆
イベントでは、事前に募集した恋愛相談に回答することに。相手がなかなか告白してくれないという男性に告白してもらいたいという女性に対し、水上は「男側が甘えていますね。男はだいたいダメですからね」と即答。「『付き合うの？付き合わないの？』って。そこは女性の強さで行かないといけないと思いますよ。好きですって言わせる。脅迫です」とアドバイスした。
質問者は、現地に来ていたという奇跡が判明。吉岡は「『（次のデートに）行く前に告白してください！だらだらしない！伝えられるときに伝えないとだめだから！』」と、カメラ越しにアピールした。
原作は、眉月じゅん氏による同名漫画。物語の舞台は、かつて香港に実在した迷宮都市「九龍城砦」。過去の記憶を失った鯨井令子（吉岡）と、誰にも言えない過去を抱える工藤発（水上）が引かれ合いながらも、謎に翻弄（ほんろう）されていくミステリー×ラブロマンスとなっている。