シリーズ 信州の戦後80年。きょうは、平和を願う音楽家の取り組みです。



戦没画学生の絵画の「生きてほしい」というメッセージから生まれたメロディーとは？



去年の秋、ルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズの開幕戦。



本拠地 上田市の体育館。試合前のバレーコートに立つ音楽グループがいました。





信州・諏訪出身のヴァイオリニストのTAIRIK。同じくヴァイオリ二ストで熊本県出身のKENTA。広島県出身のピアニストのSUGURU。3人はプロのアンサンブルユニットTSUKEMEN（ツケメン）です。開幕戦は3人の応援もあって快勝。音楽界をリードするユニットです。2008年のデビューから 17年。リリースしたアルバムはクラシックチャートで次々に1位を獲得。国内外で700を超えるステージに立ってきました。上田市の戦没画学生慰霊美術館無言館。3人は、戦後80年を前に初めてこのミュージアムを訪れました。ふるさとの風景や家族を描き残した絵画の数々。日中戦争、太平洋戦争で戦死した画学生達の作品や遺品が展示されています。戦後80年を迎えるにあたり平和への願いを音楽にして奏でたい。画学生が遺した絵の中にそのメッセージを探します。KENTA「いろんなことを考えるきっかけ、一か所にまとまっているというのは、僕たちにとっても為になるというか、今後のことをしっかり考えていくすごい大事な場所だなと感じました」SUGURU「ちょっとああいうの観ると結構くらっちゃうので、気持ちが。難しいですよね。ミュージシャンとして作曲するなり、何か音楽でひとつの形を発信していけたら」TAIRIK「全国回って集めてくださった生きた証があってこの無言館の存在によって人から忘れられないっていう事もすごい大切だとわかりました」3人は、無言館の館主窪島誠一郎さんに貴重なお話をお聞きしました。無言館の館主窪島誠一郎さん「自分で作った美術館であるにも関らず、入った瞬間…なんていったらいいのかなキュンでもない、シュンでもない、何ともいえない静かな熱量…なんか、圧迫感というのか感じるんですよ」SUGURU「熱量…想いがこもっているというのは感じますね」窪島さんは東日本大震災の翌年、甚大な被害があった宮城県石巻市で、東北出身の画学生の作品を中心とした無言館の巡回展を開きました。無言館の館主窪島誠一郎さん「1か月で1800人来た。もちろん無料だったけど。その中に母親父親を失い可愛い娘を流され自宅を失い水産加工場の社長だったツダさんとおっしゃるんですけどその自分の工場も流され25人雇っていたウチの8人が犠牲者となった。もう何も失っちゃtった人その人がなんと会期中3回来てくれた。それで最後座ってたらお辞儀して『津波があったから私はこの人たちの絵を観ることができました津波が無ければ絵なんかみる男じゃありませんでしたからでもきょうは来て良かった見て良かったと思います生きていく気になりました』って言ったんです『生きていく気になった』っていうんですよ。不条理ってあるんですよ。画学生たちもそうなんですよ国の命令によって津波（戦地）に向かって歩かされた人たちなんですよ高台に逃げることを許されなかった。そういう意味では不条理ですよ同じ不条理な神も仏もないものかみたいなところで描いていた絵がね…その津田社長に言ったんです。『あんたには命があるじゃん今生きてるじゃんね、みんな生きてるじゃん生きてください、頼むよ』と。おれはそれ聞いたときにねやったと思ったねだから、無言館にはそういう力があるんですよ」TAIRIKの父 さだまさしさんの故郷、長崎にある浦上天守堂。被爆地の教会で、3人は地元の学生たちと合唱曲を発表するなどこれまでも平和を願う活動をしてきました。旧天主堂は、原爆により崩壊。 今の建物は、戦後に、復興と希望の象徴として、再建されました。教会の周りには 頭部を欠いた石像が今も残されています。そして、戦後80年のこの夏。無言館の絵からイメージしたオリジナル曲が完成しました。広島出身のSUGURUが作曲し3人で音合わせを重ねてきました。多くのお客さんが詰めかけた会場。新曲発表 遂にその時がやってきました。SUGURU ステージMC「無言館に遺された絵を観て大事な人を残して戦争に行ってしまった、どういうことを考えていたんだろう。また逆に大事な人が戦争に行ってしまった、残された人たちはどういうことを考えていたんだろう。それでは聴いていただきたいと思います。『つなぐ想い つなぐ願い』という曲を演奏したいと思います」つなぐ想い つなぐ願い 作曲SUGURU 演奏TSUKEMENTAIRIK「戦後80年といっても今のご時世をみると終わってしまったことではなくリアルタイムでどんなことがあるかわからない世の中だと思うのでスタンスとしては変わらず今自分たちが感じていることをただそこに来てくださった方に伝えていく、それに尽きるかなと思います」ニュースでは完成した新曲を編集してお伝えしましたがこのあと、テレビ信州の公式YouTubeでは、新曲をフルサイズバージョンで公開しますのでぜひご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=yLg18A7GCt4