今年は戦後80年です。終戦後も旧ソ連に抑留され、極寒の地で飢えに苦しみながら過酷な労働を強いられ、ふるさと富山に戻った南砺市の107歳の男性がいます。

戦後80年の節目に一人一人が戦争のない社会の実現を考えるきっかけにしてほしいと話しています。



梅本記者のリポートです。

「若い兵隊が銃殺された、目の前で。逃げたから」氷点下40度の工場で強制労働も体験

山田秀三さん

「あの生活ちゅうもんはね、ひどかったなあと思って。水は、氷を取ってきてなんするわ、箸でつまめるものはありません。そこで、栄養失調で、たくさん食べた、体の大きい人は、亡くなっていったちゃ」





犠牲や苦しみを知ってほしい 若くして命を落とした仲間たち

南砺市井波に住む山田秀三さん、107歳です。1941年、23歳で招集され旧満州へ。戦争が終わり、日本に帰れると思った矢先、旧ソ連軍に強制連行されました。旧満州などにいた軍人らは鉄道の貨車に乗せられ、シベリアなど極寒の地に抑留され、重労働を強いられました。山田秀三さん「途中で、若い兵隊さん3名が、逃亡したもんだから、逃亡したもんだから銃殺された、目の前で。逃げたもんだから、（貨車の）外から鍵をかけられてね。いつ帰れるもんじゃら、まあ、覚悟したちゃ、こりゃもうダメやな・・」山田さんはモンゴルに抑留され、冬は氷点下40度まで下がるレンガ工場で、終戦後2年半にわたり強制労働をさせられました。山田秀三さん「バールやね、土掘って、土は1メートルほど。土が凍ってるもんだから。レンガ工場で、食料は無かったけど少なかったけど、どうにかこうにか、体をしのいできて。実際に遭った者でないとわからんわ、わからんと思うわ」

山田さんが富山に戻ったのは1948年。

その60年後、2008年には再びモンゴルを訪れ、当時働かされた野菜の貯蔵庫などを巡りました。



厚生労働省によると、日本人57万5000人が抑留され、そのうち5万5000人が死亡しています。



戦後80年の今年、天皇・皇后両陛下が史上初めてモンゴルを公式訪問し、抑留で亡くなった日本人の慰霊碑に供花されました。

慰霊碑を訪れたことのある山田さんは、この訪問をきっかけに、犠牲や苦しみを多くの人に知ってほしいと話しました。



山田秀三さん

「亡くなった人はねえ、ほんとにみんな、30歳前で亡くなっている、だからそういうことを知っとっていただきたいと」

「どうもならんもんか…」世界各地で今も続く戦争に心を痛めながら平和の尊さを訴え続ける

強制連行と重労働の末、帰国を夢見ながら命を落とした仲間たち。



全国強制抑留者協会の会長を務める山田さんは、毎日仏壇に手を合わせ、霊を慰めるとともに、今も続く世界各地の戦争に心を痛めています。



山田秀三さん

「飛行機でも、無人機、無人機使って、びゅいーんと、爆弾落といた。戦争をやって、戦争の機械をどんどん作っとる。どうもならんもんかと、私は言いたい！ 平和なものを、作ることが、一番、一番大事でなかろうかねえ。人間ちゅうもんは、愚かなもんやなあと」



山田さんは、伝えられる限り自らの体験を語り、平和の尊さを訴えたいと話しています。

来月11日には、高岡市で抑留による犠牲者を追悼する慰霊祭が行われる予定です。