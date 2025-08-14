ごはんデートで好印象♡ 自然体で「いいな」と思われる3つの振舞い

「今日は楽しかったな…」と、別れたあとも記憶に残る女性っていますよね。一緒にいる時間だけでなく、帰ってからも「なんだか気になる」と思わせる女性は、いわゆる“余韻美人”かもしれません。特別なことをしなくても、ちょっとした気遣いや所作で、相手の心にふんわりと余韻を残すことができるんです。今回は、そんな「また会いたい」と思わせる“余韻美人”になるためのテクニックを、体験談やインタビューをもとにご紹介します！

楽しそうにメニューを一緒に選ぶ

「なにを食べようか？」とメニューを選ぶ時間って、実はかなり大事なコミュニケーションかもしれません。 ここで「なんでもいいよ」とばかり言ってしまうと、相手はちょっと困ってしまうことも。

「これも気になる！」「〇〇くんはなにが食べたい？」と、楽しそうに選ぶ姿勢は、それだけで好印象です♡

自分の気持ちも伝えつつ、相手の意見も聞ける姿勢に、「一緒にいて楽しい子だな」と思ってもらえるでしょう。

食べるときのリアクションは素直に♡

「おいしい！」と心からの笑顔で言われると、男性はそれだけでうれしくなるもの。

特別リアクションを大きくしなくてもいいですが、しっかり味わって楽しそうに食べる姿は魅力的なはずです。

逆に、スマホを見ながら食べたり、テンション低めに食事を済ませてしまうと、印象も下がり気味になってしまうことも。

「一緒にごはんを楽しんでくれてるんだな」と思わせるリアクションは、デートの空気をパッと明るくしてくれますよ♡

お礼や気づかいの言葉が自然に出る

食事をごちそうしてもらったとき、「ありがとう」のひと言をちゃんと伝えることが大切かもしれません。

そして「今日は楽しかった」「また来たいね」といったポジティブな言葉を添えると、より印象に残るでしょう。

会話のなかでも「これおいしそうだね、一緒に食べる？」など、小さな気づかいをサラッとできる人は、一緒にいて心地いい存在に。

こうした自然な言動に、男性は「この子ともっと一緒に過ごしたい」と思ってくれるはず！ いかがでしたか？ 今回は、「自然体で“いいな”と思われる3つの振る舞い」についてご紹介しました。

特別なテクニックではなく、あなたらしい笑顔や気づかいが、男性の心に残る“感じのいい子”につながります。

肩の力を抜いて、まずは目の前の食事と相手との時間を楽しんでくださいね♡

