45ºÐ·Ý¿Í¡¢¸ø±éÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Ë¡È°ìÀ¸½Ð¶Ø¡ÉÄÌÃ£¡Ö¤â¤Ï¤ä¡Ø´ÑµÒ¡Ù¤È¤Ï¸«¤Ê¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¸ø±éÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¯ÄÌÃ£¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¤¬9Æü¤«¤é²£ÉÍ»Ô¤ÎKAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¾å±éÃæ¡£À¾Ìî¤ÏX¤Ë¡Ö¸ø±éÃæ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»ÈÍÑ¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÎ¸³¤òÃø¤·¤¯Ë¸¤²¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¸ø±éÃæ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÅÅ¸»¤ò¤ªÀÚ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ø´ÑµÒ¡Ù¤È¤Ï¸«¤Ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£È¯¸«¼¡Âè¡¢CHIMNEYTOWN¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö#ÉÃ¤Ç°ìÀ¸½Ð¶Ø¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©ÅÅ¸»ÀÚ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¸·È³²½¤ÇÃúÅÙÎÉ¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖºîÉÊ¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤³¤È¤¹¤´¤¤Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤ÂÐ±þ¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£