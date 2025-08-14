2025年8月15日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
落ち込みがちな日。ちょっとした買い物で気分転換すると◎。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
友人とぶつかると収拾がつかなくなりそう。一刻も早く仲直りを。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
困った時には人に助けを求めよう。意地を張らなくて大丈夫。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分を素直に表現しよう。つらいなら目上の人に甘えてみて。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
自分の誤りに気が付いたら謝ろう。プライドは手放すこと。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
落ち着いた雰囲気の服装が吉。派手なイメージは損をする運。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
心と行動がかみ合わない日。人の忠告には素直に耳を傾けて。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
読書に収穫あり。話題の新刊本に目を通してみると◎。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
交友関係は順調。ただし、ケチが過ぎると友人に敬遠されそう。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
運気は上々。得意なことに専念すれば、自信と成果の両方をゲット。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
何事も真正面からぶつかれば好結果に。思いきって大胆に！
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
言った者勝ちの精神にツキあり。今日は強気な決断が吉。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)