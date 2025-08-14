「元アイドルの子育て」元AKB48のすっぴん離乳食作りに「ホントいい奥さん貰いました」「いつも尊敬」反響
元AKB48でタレントの西野未姫さんは8月13日、自身のInstagramを更新。子どもの離乳食を作るリアルな姿を披露しました。
【動画】西野未姫の“素”が出ている離乳食作り
「ポタージュとなすのおひたし」や「パン粥」などを作り、途中で娘が起きてきたため片手で抱っこしながら料理を作っています。西野さんはすっぴんのようで、リアルな様子がよく分かります。
コメントでは、「本当にいつも尊敬！」「ほんとに良いママだなー」「子育て楽しんでください」「山本さん！ホントいい奥さん貰いました」「未姫ちゃん可愛すぎる」「元アイドルの子育てを見れるってほんと不思議でもっとめっちゃ見たいです」「スーパーママ頑張ってね！」「にこりちゃんかわよ！」「よく頑張ってママしてます」など、温かい声が多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】西野未姫の“素”が出ている離乳食作り
「ほんとに良いママだなー」「離乳食作る1日をVLOGにしてみました」と報告し、動画を1本公開している西野さん。暑い日に娘を連れてスーパーへ向かうところから動画は始まります。帰宅後娘はすぐに寝て、「その間にできる家事を済まします」と大急ぎで動く西野さん。その後離乳食作りをスタート。2週間分を一気に作るようです。
コメントでは、「本当にいつも尊敬！」「ほんとに良いママだなー」「子育て楽しんでください」「山本さん！ホントいい奥さん貰いました」「未姫ちゃん可愛すぎる」「元アイドルの子育てを見れるってほんと不思議でもっとめっちゃ見たいです」「スーパーママ頑張ってね！」「にこりちゃんかわよ！」「よく頑張ってママしてます」など、温かい声が多く寄せられました。
「離乳食の時に使っている商品ベスト5」自身のInstagramで子育ての様子をたびたび発信している西野さん。7月9日の投稿では、「離乳食の時に使っている商品ベスト5」を発表しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)