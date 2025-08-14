本田真凜、ショーパンから美脚輝く 写真集撮影動画公開で「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】プロフィギュアスケーターで俳優デビューも決定している本田真凜が14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ撮影風景を公開した。
本田は8月21日に発売する1st写真集「MARIN」（講談社）について、「写真集発売まで後1週間。そして 電子書籍の販売が決定致しました。＋8ページ追加という事で、何千枚という全写真を頂いて そこから自分で迷いに迷い選んだ＋8ページです」とコメントし、水色のトップスにデニムのショートパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露した。美しい脚のラインが際立つ爽やかなスタイリングとなっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「綺麗」「透明感すごい」「写真集楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
