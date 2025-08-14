中国・重慶市にあるモノレールが吸い込まれていくように見える建物/Sky_Blue/iStock Unreleased/Getty Images

（ＣＮＮ）カナダ出身の旅行コンテンツクリエーター、ジョシュア・グビさんは２０２４年１１月に初めて中国・重慶市を訪れた際、ＳＮＳで見た街が現実にはあれほど素晴らしい場所ではないのではないかと心配していた。

中国南西部の山岳地帯に位置する大都市・重慶は複雑かつ多層的な構造で知られ、中国の「８Ｄ都市」と呼ばれることもある。郊外の農村部を含めると市全体の面積はオーストリアに相当する。内陸という独特な地形と急速な発展によって、重慶は上に延びるしかなく、ある建物は真ん中をモノレールが走っているほどだ。

観光客にとり、そして地元の一部の人にとってさえも、曲がりくねった、目を見張るような重慶の街並みに迷い込むのは楽しみの一つだ。

グビさんは「実際、期待をはるかに超える体験だった」と振り返った。

重慶での旅の様子は、グビさんのユーチューブの動画チャンネルで公開されている。グビさんはこうつづっている。「重慶はまるで未来をのぞいているようだ。ネオンは躍動感にあふれ、生き生きとしている。この街には独特な脈動がある」

目立たない存在から必見の街へ

うわさが広まっているのは明らかだ。グビさんは上海から旅を始めたが、すぐにもっと本物の中国を体験したいと考えた。

「上海で何人かが（重慶について）話しているのを耳にした。上海は素晴らしい街だが、英語でなんとかやっていける上海ではなく、もっと本物の中国を見てみたいと思った」（グビさん）

北京や西安といった定番の観光ルート沿いの都市を避けて重慶を選んだのはグビさんだけではない。新型コロナウイルス感染症が収まった後の経済活動の再開以降、重慶を訪れる観光客は急増している。

ＳＮＳは若い旅行者が街を知るための主要な手段となっている。インスタグラムで話題になったある投稿は「１階だと思っていたら実は１２階だった」という建物の写真で、１７００万回以上も見られた。

重慶市政府が発表したデータによれば、市が２４年に迎え入れた観光客の数は１３０万人と前年比１８４％の増加だった。

市当局によれば、２５年１〜２月に同市の港から入国した外国人の数は前年同期比６０％増加した。

地元の旅行代理店によれば、重慶の爆発的な人気によって、外国人観光客が２０〜３０％増加した。増加する海外からの需要に応え、同社は英語やスペイン語、タイ語、日本語、韓国語のツアーも追加した。外国人観光客の多くは通常、約５日間、重慶に滞在するという。

地理的に近いことと航空運賃が手頃なことから、東南アジアや日本、韓国からの観光客が大半を占めるが、欧州やオーストラリアからの訪問客も増えている。

実際、最も顕著な増加をみせたのは米国からの観光客だ。米国から重慶への唯一の直行便が海南航空の週１便であることを考えると、これは特に印象的だ。

昨年開業した民間旅行会社の創業者チェン・ミンさんによれば、米国は現在、同社にとって最大の顧客基盤だという。

チェンさんは重慶の海外での人気が急上昇していることから、オーダーメイドの旅行プランを提供する旅行代理店を設立した。同社は１人から４人までの小グループ向けに、１日または半日の体験を楽しめる旅程を専門にしている。

チェンさんは「最初の月は数件しか注文がなかった。２カ月目は１０件くらい。今では毎月数百件の予約が入っている」と語った。観光客の数は季節によって変動し、６月は比較的少なく、クリスマスや春休みにあたる１２月４月ははるかに忙しくなるという。

真のサイバーパンクの夢

重慶の建築を定義するのは難しくないかもしれない。多くの人たちはそれをサイバーパンクと呼んでいる。

「重慶の建築様式は独特だ」と語るのは０９年に重慶に移住した米国人のマシュー・ブレアさん（３４）。「コンクリートと山岳地帯、そして、工業デザインがあふれる街はまるで未来の映画のセットのようだ。夜になるとライトアップされ、街はまさにサイバーパンクの夢の世界へと昇華する」

重慶出身で米国への留学経験もあるワン・リンシンさん（２７）はフリーランスのツアーガイドとして働いている。最近は２０人の米国人大学生のグループを引き連れて市内を案内した。

「彼らが大学生だとわかって、ずっと忘れていたルフィの麦わら帽子を取り出した」とワンさん。人気漫画「ワンピース」の登場人物に言及し、「人数が多かったので、何かついてきてくれるものが必要だった。麦わら帽子を掲げると、学生らは私を『ルフィ』と呼んで、後ろをついてきた」

ワンさんは、丘陵地帯の屋外エスカレーターや２０階建ての巨大な高架橋、屋上が公共広場になっているネットで有名な「魁星楼」などに学生を案内した。

「学生は私に質問し続けた。なぜ、ある建物の８階が別の建物の１階とつながっているのか。建物内を通るモノレールは住民の迷惑になっているのか。なぜ、窓の一部がおりで覆われているのか」

実際のところ、重慶の独特な多次元のレイアウトは美的デザインではなく必然なのだ。

嘉陵江と長江の合流地点に位置する重慶は「山の街」と呼ばれることもある。人口３２００万人あまりの重慶は峡谷や丘陵、渓谷、幾重にも重なるスカイラインに広がり、劇的な高低差を特徴としている。その高低差はときに数百メートルにおよぶこともある。この極めて過酷な地形のため、重慶では伝統的に平地型の都市計画はほぼ不可能となっている。

その代わり、都市機能は高さによって整理され、積み重ねられている。交通システムや住宅、商業エリア、空中庭園、歩行者広場がすべて地形と重なりあっている。

建物の入り口は、地形に合わせた周囲の道路の高さに応じて複数階に分かれていることが多い。そのため、高層ビルでも１階や１２階、あるいは２０階に入り口が設置されていることもあり、いわゆる「８Ｄ空間」とも呼ばれる驚がくの空間が誕生する。

ワンさんは２０人の米国の大学生のグループを重慶の独特な建築景観を象徴する事例の一つであるモノレールの「李子壩駅」に案内した。モノレールは丘の中腹に建てられた住宅ビルを突き抜け、長江にそって街の奥深くにまで伸びている。

「そのとき、ガイドであることの最大の喜びに気が付いた。旅人の目を通して、故郷を改めて愛せるようになる」（ワンさん）

辛いものが大好きだというブレアさんは、劇的な地形や都会の景色に加えて、現地の食べ物が１５年間も重慶にとどまった理由だと語った。

「たくさんの屋台料理、深夜のバーベキュー、そして、午前２時の火鍋レストランも特徴で、率直に言っておいしい。地元の人たちは粘り強く、料理と同じくらいスパイシーだ。寛大で、騒々しく、活気に満ちている。そして、彼らのおかげで、あなたもその文化の一部になりたくなる」（ブレアさん）

屋根と同じくらい高い評価

重慶は、北京や上海と同様に中央政府が直轄する四つの省級直轄市のひとつだ。

重慶は経済の中心地ではあるが知名度が低く、５年間にわたり中国第５位の経済圏としての地位を静かに保ってきた。昨年は広州を抜き、上海、北京、深センに次ぐ全国４位に躍り出た。

重慶は、その独特な歴史と地理的条件から、長年にわたり中央政府から「西進政策」の戦略的拠点であり、東西を結ぶ内陸の要衝だと考えられてきた。第２次世界大戦中には山岳の地形と自然の防衛力を生かして「戦時首都」として機能した。今日では、戦時中の軍事施設や大使館の跡地が日常と共存している。地下の防空壕（ごう）を改装したレストランで鍋料理を楽しむこともできる。

重慶がインターネットで話題になるにつれ、地元当局は経済成長と文化振興の両方に多額の投資を行ってきた。

重慶の中心部では昨年、包括的な照明計画が実施された。市は上と下の両方の空から複数の視点で夜景を楽しめる展望台の開発を継続しており、ランドマークとなる建物にはライトアップされた輪郭が追加される。

ツアーガイドのワンさんによれば、地元政府は都市観光の促進に積極的に取り組んでおり、定期的にドローンショーや季節に合わせたイルミネーション、花火大会などを開催している。