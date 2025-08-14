鈴木紗理奈、長男・リオトくんとの密着ショットに反響「身長差すごい」「すごく背が伸びててびっくり」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの鈴木紗理奈が14日、自身のInstagramを更新。長男・リオトくんとの密着ショットに反響が寄せられている。
【写真】鈴木紗理奈、15歳の高身長息子と寄り添う
この日、鈴木は「大好きな北海道の積丹へ！！」とリオトくんらと海でマリンスポーツを満喫する様子を公開。親子で並んだ密着ショットでは、リオトくんが鈴木の背を大きく抜いており、身長差が分かりやすい投稿となっている。
この投稿には「リオトくんすごく背が伸びててびっくり」「こんなに大きいんですね」「カップルみたい」「まだまだ成長しそう」「身長差すごい」といった声が寄せられている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cと離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、2022年には鈴木も仕事を長期休止して渡英していた。（modelpress編集部）
