¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/14¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬14Æü¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
14ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡ØBOYS II PLANET K¡Ù¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿52¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤È¡ØBOYS II PLANET C¡Ù¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿28¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤¬½é¤á¤Æ¹çÎ®¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢¡È1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡É¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Î·ë²Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤¬TOP8¤ÎºÂ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤¬ºÇ¸å¤Î48°Ì¤ÎÀ¸Â¸¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤Ê½ç°ÌÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥Þ¥µ¥È¤é¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÂè4ÏÃ¤Ç¡È1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡É¤Çaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¡ÖWhiplash¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¿Íµ¤¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥æ¥á¥¡¢BTS¡Ê¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¹¡Ë¤äTOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥¤¡¦¥ê¥ª¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤È¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÎý½¬À¸¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬YouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ø³«¡£1Æü¤Ç150ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎý½¬À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂè5ÏÃ¤Ç¤ÏÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤â³«Ëë¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ëÎý½¬À¸¤ä¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÇÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤ëÎý½¬À¸¤Î»Ñ¤â¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
