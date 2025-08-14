¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦·ª¸¶·Ã¡¢Ä¹ÃË¤ò´é½Ð¤· ¿Æ»Ò¤ÇÍ·¤ÖÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/14¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë·ª¸¶·Ã¤¬8·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦·ª¸¶·Ã¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤Ö»Ñ
·ª¸¶¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤È¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£·ª¸¶¤¬Â©»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿Â©»Ò¤âÊì¿Æ¤ò¸«¾å¤²¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ª¸¶¤Ï2024Ç¯9·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢¥â¥Ç¥ë·ó¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎKouki¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯12·î22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡·ª¸¶·Ã¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
