カンニング竹山隆範（54）が14日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。大阪・関西万博会場に直結する地下鉄が運転を見合わせたことで、帰宅できなくなった来場者らが会場内で一夜を過ごしたことについてコメントした。

大阪・関西万博会場に直結する地下鉄大阪メトロ中央線は14日、早朝に運転を再開した。13日夜、電気系統のトラブルで運転を見合わせ、帰宅できなくなった大勢の来場者とスタッフが会場内で一夜を過ごしていた。番組でも現場での様子を伝え、一時期「オールナイト万博」がトレンドワードになったことも伝えた。

MC石井亮次から「海側沿いの万博会場、蒸し暑さはきついはきつかったんだろうなと思いますが、竹山さん」と指名されると、竹山は「疲れてるしね、一日遊んで夜だしね。早く帰りたいなと思うときに帰れないのが一番きついじゃないですか」と話して「空飛ぶタクシーがバンバン飛んでたら良かったと思いますよねー。こういうの見たらね。予定通りバンバン飛んでいたら、輸送できたのに」と話した。

大阪・関西万博での「空飛ぶクルマ」は予定されていた商用運航は断念。会場周辺でのデモ飛行に留まることになっている。