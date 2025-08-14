女優吉岡里帆（32）が14日、都内で俳優水上恒司（26）とダブル主演映画「九龍ジェネリックロマンス」（池田千尋監督、29日公開）の「納涼！夕涼み試写会」に出席した。

未完結の大人気漫画原作のミステリーラブロマンス。撮影は台湾で行っており、吉岡は現地の料理を「たくさん食べた」と言い、「もう帰る頃にはプリップリに仕上がっちゃって。食べ過ぎたなと思っていました」と振り返った。

恋愛相談コーナーもあり、デートなどに行く関係の好きな男性に告白されたいと語る若者女性の相談には、水上が「男性側がいくべきですよね。『私のことどう思ってるの？』って聞きましょう！もう脅迫です」とアドバイス。良好な関係の夫婦生活をより長く続けるコツを既婚男性から聞かれた際は、吉岡が「これはもう私の中で答えがあります」と語り「初めて会った日のことを忘れない。あとは奥さまのことをドキドキさせること。やっぱり今でもドキドキさせてくれる人のことをいとおしく感じると思うので。この2カ条は絶対です」と力を込めた。

最後は水上が吉岡のナビゲートを受けながら夏の風物詩でもあるスイカ割りも行い、映画の大ヒットを願っていた。