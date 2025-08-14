TOKYO MXは14日、情報バラエティー番組「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）の番組公式サイトを更新。同番組の月曜コメンテーター、マツコ・デラックスが15日に都内で開催される放送5000回記念の公開生放送を欠席すると発表した。

公式サイトで「8月15日(金)開催の『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』におけるマツコ・デラックスさんの出演について、いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」と発表した。

マツコは今週11日放送回を欠席。番組冒頭、MCの元ニッポン放送アナウンサー垣花正が「マツコさんがですね。お仕事で羽田空港で向かった際に腰をやっちゃったということらしいんで。動けなくなったのでお休みと」と説明。「亜脱臼っていう表現がついてるみたいですけど」「羽田空港の駐車場で動けなくなった」などと補足していた。

今イベントには、垣花正、大島由香里、ミッツ・マングローブ、若林史江、岩下尚史、北斗晶、松田ゆう姫、ヒコロヒー、岩井志麻子、中瀬ゆかり、中尾ミエが出演し、各曜日のコメンテーターが集結。黒船特派員としてトキ、小原ブラス、ジョナサン、ケントも出演する。