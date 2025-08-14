ガールズメタルバンドのALDIOUSが13日、東京・豊洲PITで、無期限活動休止前ラストツアー「The Dominators Last Standing 2025」最終東京公演を行った。

08年に結成し、大型フェスにも多数出演。何度もメンバーの加入、脱退を経て活動を継続していたが、今年5月に、メンバーの人生の歩み方や環境の変化を理由に、8月をもって無期限で活動を休止することを発表していた。

現メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、元メンバーのRe：NO、Arutoを加えた5人体制でラストツアーを回った。最終公演に集まった1000人のファンを前に、17年リリースの「We are」でステージをスタートすると、活動17年間でリリースした楽曲を次々と披露。ダブルアンコール後に、ギターのYoshiが「今日でいったんいったん節目となりますけども、また何かしらの機会で会える時があったら、音楽を皆さんに届けられたらと思います。みんなとは音楽でずっとつながっていると信じています。またどこかで会いましょう！ALDIOUSでした」とあいさつし、マイクを置いた。