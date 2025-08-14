一線画す濃厚な魅力 アストン マーティン・ヴァルハラ（2） しなやかなブランドらしさ健在
比較的従順 モーター介入がわからない勢い
優れたグランドツアラーを生み出してきたアストン マーティンとして、従来と一線を画すヴァルハラ。雰囲気は近くても、普段は耳栓が不要という点で、サーキット前提のヴァルキリーとも異なる。最もシリアスなモードでも、比較的従順で扱いやすい。
【画像】ブランドらしさ健在 ヴァルハラを画像でじっくり ヴァルキリーと競合HVスーパーカーも 全167枚
3.9L V8ツインターボエンジンを目覚めさせても、アイドリングは静か。ファンの回転音の方が目立つほど。それでも抜群に迅速。乾燥重量は1655kgがうたわれ、システム総合1079psだから、速いに決まっている。
アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）
レブリミットは7000rpmで、シフトチェンジは瞬間。ギアを問わず、強烈なトルクとレスポンスで速度が上昇していく。駆動用モーターがいつ介入しているのか、まったくわからない勢いがある。
回生ブレーキと協調する、カーボンセラミックブレーキのフィーリングはお見事。エンジンサウンドは、フラットプレーンクランク・ユニットらしく、情感豊かではないかもしれない。間違いなく、アグレッシブな響きではあるが。
ベースは「運転が楽しい個性を与えること」
今回の試乗は、シルバーストン・サーキットの内側にある、ストウ・サーキットに限られた。車両はプロトタイプで、助手席にはアストン マーティンの技術者、サイモン・ニュートン氏が座っていたが、かなり自由に走ることが許された。
ニュートンは、「運転が楽しい個性を与えることがベースにありました」。と説明する。同ブランドの伝統通り、印象的な乗り心地と、限界領域でも穏やかな挙動を与えることを目指したという。超高速域での走行時にも。
アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）
スタビリティ・コントロールは完全なオフを含む3段階、トラクション・コントロールは8段階から選べ、完全にドライバーの技術だけで操ることも可能。サスペンションも変化するドライブモードには、EVモードが含まれる。
驚くほど親しみやすい すこぶる面白い
ストウには2本のストレートを挟んで、多様な速度域のコーナが連続している。通常は2速で抜けるヘアピンでも、トルクが太く、ヴァルハラは3速で問題なし。サスを引き締めても、ボディはある程度前後左右へ傾く。縁石へ乗り越えても、跳ねることはない。
ステアリングホイールは重すぎず、クイックすぎない。正確にラインを選べ、滑らかに操れる。ダウンフォースを実感できるほど広いコースではないが、すこぶる面白い。プロトタイプ・レーシングカーのような見た目でも、驚くほど親しみやすい。
アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）
ブレーキング時には、僅かにボディが沈む。ブレーキやアクセルのペダル加減で、意図的にバランスを崩し、積極的にフロントノーズの向きを変えることも難しくない。
コーナー出口でパワーを放出すると、リアタイヤがスリップし白煙が湧く。テールスライドは、予想通り穏やかに発生する。電子制御デフの設定も含めて、シャシーのソフトウエアはこれから仕上げの段階に入る。このシームレスな特性が、有効に働くはず。
ブランドらしさ健在？ かなり濃い運転の魅力度
AUTOCARでは2026年の春に、量産仕様へ試乗予定。ハイグリップなタイヤで広いサーキットを攻めたり、公道でのマナーや燃費も確かめられるだろう。
少なくともプロトタイプの限り、サーキットを手中に収めるミドシップ・ハイブリッド・スーパーカーでありながら、英国伝統のブランドらしさは健在な様子。1079psでも乗り心地は柔軟で、ドリフトは漸進的。運転の魅力度は、濃密なように思えた。
アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）
スタイリングは相当にハードコア。それでも、バランスや親しみやすさは紛うことなきアストン マーティンだ。
◯：扱いやすく親しみやすい操縦性 相当な特別感
△：サウンドが少し単調かも
アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）のスペック
英国価格：36万ポンド（約7128万円／予想）
全長：4565mm
全幅：1950mm
全高：1161mm
最高速度：349km/h
0-100km/h加速：2.5秒
燃費：−km/L
CO2排出量：−g/km
乾燥重量：1655kg
パワートレイン：V型8気筒3892cc ツインターボチャージャー＋トリプルモーター
使用燃料：ガソリン
最高出力：1079ps（システム総合）
最大トルク：111.9kg-m（システム総合）
ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（四輪駆動）
アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）