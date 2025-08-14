比較的従順 モーター介入がわからない勢い

優れたグランドツアラーを生み出してきたアストン マーティンとして、従来と一線を画すヴァルハラ。雰囲気は近くても、普段は耳栓が不要という点で、サーキット前提のヴァルキリーとも異なる。最もシリアスなモードでも、比較的従順で扱いやすい。

【画像】ブランドらしさ健在 ヴァルハラを画像でじっくり ヴァルキリーと競合HVスーパーカーも 全167枚

3.9L V8ツインターボエンジンを目覚めさせても、アイドリングは静か。ファンの回転音の方が目立つほど。それでも抜群に迅速。乾燥重量は1655kgがうたわれ、システム総合1079psだから、速いに決まっている。



アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）

レブリミットは7000rpmで、シフトチェンジは瞬間。ギアを問わず、強烈なトルクとレスポンスで速度が上昇していく。駆動用モーターがいつ介入しているのか、まったくわからない勢いがある。

回生ブレーキと協調する、カーボンセラミックブレーキのフィーリングはお見事。エンジンサウンドは、フラットプレーンクランク・ユニットらしく、情感豊かではないかもしれない。間違いなく、アグレッシブな響きではあるが。

ベースは「運転が楽しい個性を与えること」

今回の試乗は、シルバーストン・サーキットの内側にある、ストウ・サーキットに限られた。車両はプロトタイプで、助手席にはアストン マーティンの技術者、サイモン・ニュートン氏が座っていたが、かなり自由に走ることが許された。

ニュートンは、「運転が楽しい個性を与えることがベースにありました」。と説明する。同ブランドの伝統通り、印象的な乗り心地と、限界領域でも穏やかな挙動を与えることを目指したという。超高速域での走行時にも。



アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）

スタビリティ・コントロールは完全なオフを含む3段階、トラクション・コントロールは8段階から選べ、完全にドライバーの技術だけで操ることも可能。サスペンションも変化するドライブモードには、EVモードが含まれる。

驚くほど親しみやすい すこぶる面白い

ストウには2本のストレートを挟んで、多様な速度域のコーナが連続している。通常は2速で抜けるヘアピンでも、トルクが太く、ヴァルハラは3速で問題なし。サスを引き締めても、ボディはある程度前後左右へ傾く。縁石へ乗り越えても、跳ねることはない。

ステアリングホイールは重すぎず、クイックすぎない。正確にラインを選べ、滑らかに操れる。ダウンフォースを実感できるほど広いコースではないが、すこぶる面白い。プロトタイプ・レーシングカーのような見た目でも、驚くほど親しみやすい。



アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）

ブレーキング時には、僅かにボディが沈む。ブレーキやアクセルのペダル加減で、意図的にバランスを崩し、積極的にフロントノーズの向きを変えることも難しくない。

コーナー出口でパワーを放出すると、リアタイヤがスリップし白煙が湧く。テールスライドは、予想通り穏やかに発生する。電子制御デフの設定も含めて、シャシーのソフトウエアはこれから仕上げの段階に入る。このシームレスな特性が、有効に働くはず。

ブランドらしさ健在？ かなり濃い運転の魅力度

AUTOCARでは2026年の春に、量産仕様へ試乗予定。ハイグリップなタイヤで広いサーキットを攻めたり、公道でのマナーや燃費も確かめられるだろう。

少なくともプロトタイプの限り、サーキットを手中に収めるミドシップ・ハイブリッド・スーパーカーでありながら、英国伝統のブランドらしさは健在な様子。1079psでも乗り心地は柔軟で、ドリフトは漸進的。運転の魅力度は、濃密なように思えた。



アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）

スタイリングは相当にハードコア。それでも、バランスや親しみやすさは紛うことなきアストン マーティンだ。

◯：扱いやすく親しみやすい操縦性 相当な特別感

△：サウンドが少し単調かも

アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）のスペック

英国価格：36万ポンド（約7128万円／予想）

全長：4565mm

全幅：1950mm

全高：1161mm

最高速度：349km/h

0-100km/h加速：2.5秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

乾燥重量：1655kg

パワートレイン：V型8気筒3892cc ツインターボチャージャー＋トリプルモーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：1079ps（システム総合）

最大トルク：111.9kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（四輪駆動）



アストン マーティン・ヴァルハラ（プロトタイプ）